Erdoğan: "Bize bazı haberler geliyor, 'Bay Kemal tansiyonu düşürmek istiyor' diye. Böyle bir şeyin... - Son Dakika
Son Dakika Politika Erdoğan: 'Bize bazı haberler geliyor, 'Bay Kemal tansiyonu düşürmek istiyor' diye. Böyle bir şeyin... - Son Dakika

Erdoğan: "Bize bazı haberler geliyor, 'Bay Kemal tansiyonu düşürmek istiyor' diye. Böyle bir şeyin...

6 saat önce

Erdoğan: "Bize bazı haberler geliyor, 'Bay Kemal tansiyonu düşürmek istiyor' diye. Böyle bir şeyin farkına vardıysa, o tansiyonu düşürebilir, neden düşürmüyor?

Erdoğan:

Erdoğan: "Bize bazı haberler geliyor, 'Bay Kemal tansiyonu düşürmek istiyor' diye. Böyle bir şeyin farkına vardıysa, o tansiyonu düşürebilir, neden düşürmüyor?"

Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 02:16 Kaynak: AA
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