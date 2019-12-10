Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Bize demokrasi ve hukuk dersi verenler, on binlerce insanın kanını döken diktatörleri ve...
Son Dakika Politika Erdoğan: 'Bize demokrasi ve hukuk dersi verenler, on binlerce insanın kanını döken diktatörleri ve... - Son Dakika

Erdoğan: "Bize demokrasi ve hukuk dersi verenler, on binlerce insanın kanını döken diktatörleri ve...

6 saat önce

Erdoğan: "Bize demokrasi ve hukuk dersi verenler, on binlerce insanın kanını döken diktatörleri ve terör elebaşılarını kırmızı halıda ağırladılar.

Erdoğan:

Erdoğan: "Bize demokrasi ve hukuk dersi verenler, on binlerce insanın kanını döken diktatörleri ve terör elebaşılarını kırmızı halıda ağırladılar."

Politika

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 10:20 Kaynak: AA
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