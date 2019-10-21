Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Bize düşen görev; milletimizin Anadolu'daki bin yıllık varlığına ve gücüne uygun şekilde...
Son Dakika Güncel Erdoğan: 'Bize düşen görev; milletimizin Anadolu'daki bin yıllık varlığına ve gücüne uygun şekilde...

Erdoğan: "Bize düşen görev; milletimizin Anadolu'daki bin yıllık varlığına ve gücüne uygun şekilde...

1 saat önce

Erdoğan: "Bize düşen görev; milletimizin Anadolu'daki bin yıllık varlığına ve gücüne uygun şekilde yeni hedefler, yeni vizyonlar ortaya koyarak yolumuza devam etmektir"

Erdoğan:

Erdoğan: "Bize düşen görev; milletimizin Anadolu'daki bin yıllık varlığına ve gücüne uygun şekilde yeni hedefler, yeni vizyonlar ortaya koyarak yolumuza devam etmektir"

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 12:12 Kaynak: AA
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