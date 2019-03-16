Erdoğan: "Bize Saldıran Haçlı Bozuntularına, Bizi Hedef Alan Katillere, O Katillerin Sırtını...
29 dakika önce
Erdoğan: "Bize saldıran Haçlı bozuntularına, bizi hedef alan katillere, o katillerin sırtını sıvazlayan odaklara sesleniyorum: Başaramayacaksınız."
Erdoğan: "Bize saldıran Haçlı bozuntularına, bizi hedef alan katillere, o katillerin sırtını sıvazlayan odaklara sesleniyorum: Başaramayacaksınız."
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Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 06:16 Kaynak: AA
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