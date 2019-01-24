Son Dakika Haberleri: Erdoğan: Bize Vatan Topraklarımız Yeter, Suriye'de İşgal Gibi Bir Derdimiz Yok

Erdoğan: Bize Vatan Topraklarımız Yeter, Suriye'de İşgal Gibi Bir Derdimiz Yok

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bize vatan topraklarımız yeter, Suriye'de işgal gibi bir derdimiz yok." dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bize vatan topraklarımız yeter, Suriye'de işgal gibi bir derdimiz yok." dedi
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 02:43 

Dünya
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