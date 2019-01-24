Erdoğan: Bize Vatan Topraklarımız Yeter, Suriye'de İşgal Gibi Bir Derdimiz Yok
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bize vatan topraklarımız yeter, Suriye'de işgal gibi bir derdimiz yok." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bize vatan topraklarımız yeter, Suriye'de işgal gibi bir derdimiz yok." dedi
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 02:43
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