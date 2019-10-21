Erdoğan: "Bizi, terör örgütlerinin kalemşörlerinden değil, bizden dinleyin."
34 dakika önce
Erdoğan: "Bizi, terör örgütlerinin kalemşörlerinden değil, bizden dinleyin.
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 12:32 Kaynak: AA
Erdoğan: "Bizi, terör örgütlerinin kalemşörlerinden değil, bizden dinleyin."
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