Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Bizi, terör örgütlerinin kalemşörlerinden değil, bizden dinleyin."
Son Dakika Güncel Erdoğan: 'Bizi, terör örgütlerinin kalemşörlerinden değil, bizden dinleyin.'

Erdoğan: "Bizi, terör örgütlerinin kalemşörlerinden değil, bizden dinleyin."

34 dakika önce

Erdoğan: "Bizi, terör örgütlerinin kalemşörlerinden değil, bizden dinleyin.

Erdoğan:

Erdoğan: "Bizi, terör örgütlerinin kalemşörlerinden değil, bizden dinleyin."

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 12:32 Kaynak: AA
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