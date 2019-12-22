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Erdoğan: "Bizim durduk yerde kimseyle maraza çıkarmak, kimsenin hakkını hukukunu gasp etmek gibi...
6 saat önce
Erdoğan: "Bizim durduk yerde kimseyle maraza çıkarmak, kimsenin hakkını hukukunu gasp etmek gibi bir niyetimiz yoktur.
Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 03:36 Kaynak: AA
Erdoğan: "Bizim durduk yerde kimseyle maraza çıkarmak, kimsenin hakkını hukukunu gasp etmek gibi bir niyetimiz yoktur."
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