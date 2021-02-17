Erdoğan: "Bizim elimizde tek bir masumun kanı yoktur, olmamıştır, olmayacaktır. - Son Dakika

Erdoğan: "Bizim elimizde tek bir masumun kanı yoktur, olmamıştır, olmayacaktır.
17.02.2021 19:33
Erdoğan: "Bizim elimizde tek bir masumun kanı yoktur, olmamıştır, olmayacaktır.
Erdoğan: "Bizim elimizde tek bir masumun kanı yoktur, olmamıştır, olmayacaktır. Bizim geçmişimizde tek bir coğrafyanın veya toplumun sömürülmesinin ayıbı yoktur, olmamıştır, olmayacaktır."
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