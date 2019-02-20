Son Dakika Haberleri: Erdoğan: Bizim Gibi Ülkeler İçin Nüfus Güçtür (3)

Erdoğan: Bizim Gibi Ülkeler İçin Nüfus Güçtür (3)

17 dakika önce

ETİMESGUT'TA KONUŞTUCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Altındağ'daki programının ardından Etimesgut'a geçti.

Erdoğan: Bizim Gibi Ülkeler İçin Nüfus Güçtür (3), System.String[]
ETİMESGUT'TA KONUŞTU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Altındağ'daki programının ardından Etimesgut'a geçti. Burada partisi tarafından düzenlenen mitinge katılan Erdoğan, toplanan kalabalığa seslendi. Erdoğan, Etimesgut'un şehitler ve gaziler diyarı olduğunu söyleyerek, "Bizim davamız her alanda ülkemizi ve milletimizi layık olduğu hizmetlere kavuşturma davası. Gönüllere girmeden seçim sandığından çıkmak bize haramdır" dedi.

'ÖRGÜTLERİN DESTEĞİNİ ALMAK İÇİN İTTİFAK YAPIYORLAR'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatının Etimesgut'a belediye başkan adayı gösterildiğini belirten Erdoğan, şöyle konuştu:

"Hadi bunu geçtik diyelim, bu kişinin FETÖ soruşturmalarında gözaltına alınan şaibeli bir isim olmasına ne diyeceksiniz? 15 Temmuz'da en büyük bedeli ödeyen bir ilçede böyle bir şahsı aday göstermek bu ilçeye hakaret etmek değil mi? Etimesgut 31 Mart'ta bunun hesabını sormayacak mı? Biz ülkenin ve milletin selameti için Cumhur İttifakı'nı kuruyoruz. Onlar terör örgütlerinin desteğini almak için ittifak yapıyor. Talimat nereden? Kandil'den. Dikkat edin, HDP ile CHP omuz omuza. Bunların yanında adı İYİ Parti olan bir parti, bir de bunların yanında maalesef Saadet. Dörtlü çete. Biz de bunların karşısına ne olarak çıkıyoruz, Cumhur İttifakı olarak çıkıyoruz. Aramızdaki fark işte bu kadar nettir."

'31 MART'A KADAR BU İŞ DÜZELDİ DÜZELDİ'

20 yıl önce hastanelerde çile çekildiğini, ilaç alınamadığını, kuyruklarda beklenildiğini anlatan Erdoğan, yaşanan bu durumun artık sonlandığını kaydetti. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Erdoğan, şunları söyledi:

"Geçenlerde patlıcan, soğan, domates, biberde filan tutturdular, bu Bay Kemal'in taifesi. Ne diyorlar; 'Kuyruklar oluştu.' Bak, iki kuyruk olur. Bir kuyruk sizin döneminizde, senin dönemindeki kuyruklar Bay Kemal; yokluk kuyruğuydu, yokluk. Bizdekiyse elhamdülillah her şey var. Üstelik fiyatlar, ne oldu, yarı yarıya indi, daha da inecek. Şunu da söyleyeyim; 31 Mart'a kadar bu iş düzeldi, düzeldi. Düzelmedi yola devam edeceğiz."

'20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI DAHA GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ'

Erdoğan, eğitim ve öğretime daima öncelik verdiklerine dikkat çekerek, "20 bin sözleşmeli öğretmenin atamasını 8 Şubat'ta yapmıştık. İnşallah şimdi buna yenilerini ekliyoruz. Önümüzdeki aylarda 20 bin öğretmen ataması daha gerçekleştireceğiz. Atama ile ilgili takvim, bugün Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından yayımlandı. Böylece 2019 senesi içinde toplam 40 bin öğretmenimizin ataması yapılmış olacak" diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 07:05 Kaynak: DHA

Etimesgut, Altındağ, Politika
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