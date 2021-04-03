Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan: Önemli bir galibiyet

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, "Bu 15 günlük milli maç arasında, oyuncularımızla analizlerimizi yaparak Galatasaray'ın zaaflarını ve artılarını tespit edip ona göre çalıştık. Çalışmanın karşılığını almak bizi gerçekten çok mutlu etti. Önemli bir galibiyet" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında Atakaş Hatayspor, sahasında Galatasaray ile karşılaşırken mücadele, ev sahibi ekibin 3-0 üstünlüğü ile sona erdi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, açıklamalarda bulundu.