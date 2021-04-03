Erdoğan: "Bizim için önemli bir galibiyet, rakibe pozisyon vermedik" - Son Dakika

Erdoğan: "Bizim için önemli bir galibiyet, rakibe pozisyon vermedik"

03.04.2021 22:30

- Erdoğan: "Bizim için önemli bir galibiyet, rakibe pozisyon vermedik" A. Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Galatasaray maçının ardından yaptığı açıklamada, sahada ilk dakikadan itibaren çok istekli, arzulu ve çok iyi konsantre olmuş, bir Hatayspor olduğunu söyledi.

- Erdoğan: "Bizim için önemli bir galibiyet, rakibe pozisyon vermedik"

HATAY - A. Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Galatasaray maçının ardından yaptığı açıklamada, sahada ilk dakikadan itibaren çok istekli, arzulu ve çok iyi konsantre olmuş, bir Hatayspor olduğunu söyledi.

Süper Lig'in 32. hafta maçında evinde karşılaştığı Galatasaray'ı 3-0 mağlup eden A. Hatayspor'da Teknik Direktör Ömer Erdoğan, mücadele sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, Galatasaray'ın artılarını ve zaaflarını tespit ederken, ona göre çalıştıklarını, çalışmanın karşılığını aldıkları için çok mutlu olduklarını belirterek, "Önemli bir galibiyet aldık, oyuncu kardeşlerimi teşekkür ediyorum. Sahada ilk dakikadan itibaren çok istekli, arzulu ve çok iyi konsantre olmuş, bir Hatayspor vardı. Bu 15 günlük milli maç arasında oyuncularımızla tamamen analizlerimizi yaparak, Galatasaray'ın artılarını ve zaaflarını tespit ederken, ona göre çalıştık, çalışmanın karşılığını almak bizi çok mutlu etti. Önemli bir galibiyet, rakibe bir tane kafa topu dışında neredeyse pozisyon vermedik. Bu da bizim için önemli. Şimdi hemen Karagümrük deplasmanına hazırlanacağız. Yarın akşam İstanbul'a seyahat edip, orada 2 günlük kamp yapacağız maça kadar. Oradan da güzel futbol ve iyi sonuçla Hatay'a döneriz" dedi.

Erdoğan maçın hakemi Abdulkadir Bitigen ile ilgili olarak ise, "Hakemlerle ilgili, kendime verdiğim söz vardı, kulüp olarak böyle bir karar aldık. Herhangi bir yorum yapmak istemiyorum ama oyuncularım saha da kendilerine hakim olarak maçı devam ettirdiler. Çünkü çok gereksiz 5 sarı kart gördük. Bunun yorumunu kamuoyu yapar" dedi.

Erdoğan: Bizim için önemli bir galibiyet, rakibe pozisyon vermedik
Erdoğan: Bizim için önemli bir galibiyet, rakibe pozisyon vermedik
Erdoğan: Bizim için önemli bir galibiyet, rakibe pozisyon vermedik
Erdoğan: Bizim için önemli bir galibiyet, rakibe pozisyon vermedik

Ömer Erdoğan, Galatasaray, Hatayspor, Hatay, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Erdoğan: 'Bizim için önemli bir galibiyet, rakibe pozisyon vermedik' - Son Dakika Spor


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