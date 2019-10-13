Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Bizim kalkıp da teröristlerle masaya oturmak gibi Allah göstermesin kendimizi inkar...
Son Dakika Güncel Erdoğan: 'Bizim kalkıp da teröristlerle masaya oturmak gibi Allah göstermesin kendimizi inkar...

Erdoğan: "Bizim kalkıp da teröristlerle masaya oturmak gibi Allah göstermesin kendimizi inkar...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın basın toplantısı İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gazete tv ve ajansların genel yayın yönetmenleriyle Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin bilgilendirme toplantısına katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın basın toplantısı İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gazete tv ve ajansların genel yayın yönetmenleriyle Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin bilgilendirme toplantısına katıldı.

Erdoğan: Bizim kalkıp da teröristlerle masaya oturmak gibi Allah göstermesin kendimizi inkar...

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 04:19 Kaynak: AA
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