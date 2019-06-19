Erdoğan: "Bizim lügatimizde yapamayacağını söylemenin, özellikle de boş konuşmanın, hele hele yalan...

Erdoğan: "Bizim lügatimizde yapamayacağını söylemenin, özellikle de boş konuşmanın, hele hele yalan ve iftiranın asla yeri yoktur, olmayacaktır.

Erdoğan: "Bizim lügatimizde yapamayacağını söylemenin, özellikle de boş konuşmanın, hele hele yalan ve iftiranın asla yeri yoktur, olmayacaktır."

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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