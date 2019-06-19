Erdoğan: "Bizim lügatimizde yapamayacağını söylemenin, özellikle de boş konuşmanın, hele hele yalan...
24 dakika önce
Erdoğan: "Bizim lügatimizde yapamayacağını söylemenin, özellikle de boş konuşmanın, hele hele yalan ve iftiranın asla yeri yoktur, olmayacaktır.
Erdoğan: "Bizim lügatimizde yapamayacağını söylemenin, özellikle de boş konuşmanın, hele hele yalan ve iftiranın asla yeri yoktur, olmayacaktır."
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 03:48 Kaynak: AA
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