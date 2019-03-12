Erdoğan: "Bizim Milletimizin Kutsallarıyla Dalga Geçen, Milletimizin Değerlerine Hürmetsizlik Eden...

Erdoğan: "Bizim milletimizin kutsallarıyla dalga geçen, milletimizin değerlerine hürmetsizlik eden bu edepsizlere inşallah derslerini sandıkta vereceğiz.

Erdoğan: "Bizim milletimizin kutsallarıyla dalga geçen, milletimizin değerlerine hürmetsizlik eden bu edepsizlere inşallah derslerini sandıkta vereceğiz."

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