Erdoğan: "Bizim Milletimizin Kutsallarıyla Dalga Geçen, Milletimizin Değerlerine Hürmetsizlik Eden...
6 dakika önce
Erdoğan: "Bizim milletimizin kutsallarıyla dalga geçen, milletimizin değerlerine hürmetsizlik eden bu edepsizlere inşallah derslerini sandıkta vereceğiz.
Erdoğan: "Bizim milletimizin kutsallarıyla dalga geçen, milletimizin değerlerine hürmetsizlik eden bu edepsizlere inşallah derslerini sandıkta vereceğiz."
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 09:14 Kaynak: AA
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