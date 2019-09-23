Erdoğan: "Bizim Müslümanlar olarak başka din mensuplarıyla bir arada, barış içinde yaşama...
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Erdoğan: "Bizim Müslümanlar olarak başka din mensuplarıyla bir arada, barış içinde yaşama problemimiz yoktur, hiçbir zaman da olmamıştır.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 01:04 Kaynak: AA
Erdoğan: "Bizim Müslümanlar olarak başka din mensuplarıyla bir arada, barış içinde yaşama problemimiz yoktur, hiçbir zaman da olmamıştır."
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