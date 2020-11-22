Erdoğan: "Bizim ne dediğimiz, nerede durduğumuz, nereye gittiğimiz bellidir ve istikametimizde en küçük bir değişiklik yoktur."
22.11.2020 14:50
Erdoğan: "Bizim ne dediğimiz, nerede durduğumuz, nereye gittiğimiz bellidir ve istikametimizde en küçük bir değişiklik yoktur.
Erdoğan: "Bizim ne dediğimiz, nerede durduğumuz, nereye gittiğimiz bellidir ve istikametimizde en küçük bir değişiklik yoktur." - İSTANBUL
Politika, Son Dakika
- Kaynak: İHA
Son Dakika › Politika › Erdoğan: 'Bizim ne dediğimiz, nerede durduğumuz, nereye gittiğimiz bellidir ve istikametimizde en küçük bir değişiklik yoktur.' - Son Dakika
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