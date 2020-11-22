Erdoğan: "Bizim ne dediğimiz, nerede durduğumuz, nereye gittiğimiz bellidir ve istikametimizde en küçük bir değişiklik yoktur."

Erdoğan: "Bizim ne dediğimiz, nerede durduğumuz, nereye gittiğimiz bellidir ve istikametimizde en küçük bir değişiklik yoktur.

Erdoğan: "Bizim ne dediğimiz, nerede durduğumuz, nereye gittiğimiz bellidir ve istikametimizde en küçük bir değişiklik yoktur." - İSTANBUL

Politika, Son Dakika - Kaynak: İHA Son Dakika › Politika › Erdoğan: 'Bizim ne dediğimiz, nerede durduğumuz, nereye gittiğimiz bellidir ve istikametimizde en küçük bir değişiklik yoktur.' - Son Dakika

Son Dakika

Son Dakika! Erdoğan: Cumhur İttifakı'nın gidişatından gayet memnunuz

Merih Demiral'ın Cagliari maçı performansı, İtalya'da manşetlere çıktı

Otogarda iğrenç tuzak! "Polisiz" deyip otele götürdükleri genç kıza dehşeti yaşattılar

Sokak ortasında iki kadını darp etti, tokat sesleri sokaklarda yankılandı! O anlar kamerada

'İkiye tam bölünemeyen sayıyı' bilebilmek için jokerlerini kullanan yarışmacı sosyal medyanın gündemine oturdu

Telefon hattının kapanmaması için gittiği serviste aldığı cevapla şok oldu: Siz ölüsünüz, yaşamıyorsunuz

Kestiği kedi ile yakalanan kadının sözleri kan dondurdu: Yıllardır yiyorum

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden Alaattin Çakıcı'ya tepki: Kabul edilebilir değil