Erdoğan: Bizim ne dediğimiz, nerede durduğumuz, nereye gittiğimiz bellidir (1) - Son Dakika

Erdoğan: Bizim ne dediğimiz, nerede durduğumuz, nereye gittiğimiz bellidir (1)

22.11.2020 15:53
Erdoğan: Bizim ne dediğimiz, nerede durduğumuz, nereye gittiğimiz bellidir (1), System.String[]

Erdoğan: Bizim ne dediğimiz, nerede durduğumuz, nereye gittiğimiz bellidir (1)CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Geçmişte birlikte çalışmış olsak bile hiç kimsenin şahsi ifadeleri Cumhurbaşkanı ile hükümetimizle, partimizle ilişkili hale getirilemez.

Erdoğan: Bizim ne dediğimiz, nerede durduğumuz, nereye gittiğimiz bellidir (1)

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Geçmişte birlikte çalışmış olsak bile hiç kimsenin şahsi ifadeleri Cumhurbaşkanı ile hükümetimizle, partimizle ilişkili hale getirilemez. Bizim ne dediğimiz, nerede durduğumuz, nereye gittiğimiz bellidir ve istikametimizde en küçük bir değişiklik yoktur" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Isparta, Burdur, Gümüşhane, Kastamonu ve Sinop 7'nci Olağan İl Kongrelerine İstanbul Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldı. Burada konuşan Erdoğan, "Ne yaparsak yapalım demokrasiden hak ve özgürlüklere sahip çıkmaktan vazgeçmedik. Şimdi bu süreci yeni hukuk ve Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi reformları ile daha da ileriye taşıyacak bir atılım başlatıyoruz. Biz bugüne kadar sadece Allahtan yardım bekledik. Milletimize güvendik. Hukuktan ve hakkaniyetten sapmadan doğru bildiğimiz yolda yürüdük. Hamd olsun girdiğimiz her mücadelede milletimizi yanımızda bulduk. AK Parti'nin bugüne kadar milletimizin gönlündeki yerini korumasının, girdiği her seçimden açık ara birinci çıkmasının sırrı samimiyetindedir. Biz milletimize verdiğimiz her sözde samimiydik. Biz ülkemize yaptığımız hizmette, her yatırımda, her projede samimiydik" dedi.

'CUMHUR İTTİFAKI'NIN GİDİŞİNDEN MEMNUNUZ 'Türkiye'nin bölgesel ve küresel düzeyindeki her çıkarını savunurken samimi olduklarını vurgulayan Erdoğan, "Biz Cumhur ittifakını kurarken de samimiydik. Cumhur İttifakı'nın çatısı altında bütün bu adımları yürütüyoruz. Ülkenin ve milletin menfaatleri söz konusu olduğunda tüm bireysel ve siyasi farklılıkların üzerine çıkılabileceğinin en güzel örneği olan Cumhur İttifakı'nın gidişinden de gayet memnunuz. Sayın Bahçeli ve tüm MHP camiasına 15 Temmuz darbe girişimi ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi başta olmak üzere, ülkenin ve milletin menfaatine olan her hususta yanımızda bulundukları için bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. İnşallah hep birlikte daha yapacak çok işimiz, hayata geçirecek çok politikamız var" diye konuştu.'İSTİKAMETİMİZDE EN KÜÇÜK BİR DEĞİŞİKLİK YOKTUR'"Son günlerde bizimle asla ilgisi olmayan kimi bireysel açıklamalar ile reform gündemimize yaptığımız vurgular bahane edilerek yeni bir fitne ateşi yakılmaya çalışıldığını görüyoruz" diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Velev ki geçmişte birlikte çalışmış olsak bile hiç kimsenin şahsi ifadeleri Cumhurbaşkanı ile hükümetimizle, partimizle ilişkili hale getirilemez. Bizim ne dediğimiz, nerede durduğumuz, nereye gittiğimiz bellidir ve istikametimizde en küçük bir değişiklik yoktur. Teröre bulaşmış, terörle el ele kola kola yürüyenler hiçbir zaman bizim ne yanımızda ne de dirsek teması halinde olduğumuz kişiler olamaz. Şu anda yargının tasarrufu altında olanlar, bizim yüzlerce, binlerce insanımızın, Yasin Börü'lerimizin ölümüne neden olanlar, Kobani katliamının failleri hiçbir zaman Tayyip Erdoğan tarafından, dava arkadaşları tarafından asla ve asla savunulamaz."

Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü, Cumhur İttifakı, Cumhurbaşkanı, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Erdoğan: Bizim ne dediğimiz, nerede durduğumuz, nereye gittiğimiz bellidir (1) - Son Dakika


Son Dakika

Hatayspor, 90+7'de attığı golle Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldı Erdoğan'dan Arınç'ın Demirtaş ve Kavala çıkışına yanıt: Yeni bir fitne ateşi yakılmaya çalışıldığını görüyoruz Son Dakika! "İttifak çatırdıyor mu?" sözlerine Erdoğan'dan yanıt: Cumhur İttifakı'nın gidişatından gayet memnunuz Merih Demiral'ın Cagliari maçı performansı, İtalya'da manşetlere çıktı Düğünde fenalaşarak vefat eden oğlunun kaybına dayanamayan acılı anne 1 saat sonra kalp krizi geçirdi İETT otobüsü devrildi! Şans eseri boş olan aracın şoförü kazayı yara almadan atlattı Sağlık Bakanlığı: Korona testi için belirlenen ücretten fazlasını alan özel hastanelere yaptırım uygulanacak, fazla alınan ücret iade edilecek 'İkiye tam bölünemeyen sayıyı' bilebilmek için jokerlerini kullanan yarışmacı sosyal medyanın gündemine oturdu
İl Kongresi'nde salondakileri sessiz bulan Erdoğan'dan sitem: Eskiden salonlar sürekli olarak alkışlarla inlerdi İl Kongresi'nde salondakileri sessiz bulan Erdoğan'dan sitem: Eskiden salonlar sürekli olarak alkışlarla inlerdi         
15:44
'Kim Milyoner Olmak İster' programına katılan yarışmacı ablasına yaptıklarıyla şaşırttı! Tuvalete kilitleyip, kelepçelemiş 'Kim Milyoner Olmak İster' programına katılan yarışmacı ablasına yaptıklarıyla şaşırttı! Tuvalete kilitleyip, kelepçelemiş         
14:57
Alexander Sörloth'un performansı, Almanya'da tartışma konusu oldu Alexander Sörloth'un performansı, Almanya'da tartışma konusu oldu         
14:47
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kısıtlamalara uyulmazsa ilave tedbirler alabiliriz Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kısıtlamalara uyulmazsa ilave tedbirler alabiliriz         
14:23
Pedofilin kaçırdığı 7 yaşındaki çocuk, 3 bin kişinin katıldığı operasyonla kurtarıldı Pedofilin kaçırdığı 7 yaşındaki çocuk, 3 bin kişinin katıldığı operasyonla kurtarıldı         
13:39
3 kez ortadan kaybolan liseli kız uyuşturucu bağımlısının evinde bulundu! Anne yaşananlara isyan etti 3 kez ortadan kaybolan liseli kız uyuşturucu bağımlısının evinde bulundu! Anne yaşananlara isyan etti         
13:31
Otogarda iğrenç tuzak! Otogarda iğrenç tuzak! "Polisiz" deyip otele götürdükleri genç kıza dehşeti yaşattılar         
13:05
Sokak ortasında iki kadını darp etti, tokat sesleri sokaklarda yankılandı! O anlar kamerada Sokak ortasında iki kadını darp etti, tokat sesleri sokaklarda yankılandı! O anlar kamerada         
11:56
"Korona aşısı ücretsiz mi yapılacak?" sorusuna Sağlık Bakanı Koca'dan yanıt: Risk grubundaki 5 milyon kişi ücretsiz aşılanacak         
10:51
Hocalı'da Türkçe bildiği için Azerbaycanlıları katleden Ermeni milis, 30 yıl sonra yakalandı Hocalı'da Türkçe bildiği için Azerbaycanlıları katleden Ermeni milis, 30 yıl sonra yakalandı         
07:37
Kestiği kedi ile yakalanan kadının sözleri kan dondurdu: Yıllardır yiyorum Kestiği kedi ile yakalanan kadının sözleri kan dondurdu: Yıllardır yiyorum         
02:41
Yasemin Allen yeni imajını paylaştı, görenler gözlerine inanamadı Yasemin Allen yeni imajını paylaştı, görenler gözlerine inanamadı         
23:01
Acun Ilıcalı, sosyal medyadaki küfürlü içerikleri nedeniyle MasterChef yarışmacısı Uğur Yılmaz Deniz'i kovdu Acun Ilıcalı, sosyal medyadaki küfürlü içerikleri nedeniyle MasterChef yarışmacısı Uğur Yılmaz Deniz'i kovdu         
22:53
"Yasaktan haberim yoktu" diyen yaşlı kadın, ceza yemekten kurtulamadı         
22:04
Sokak kısıtlamasına dakikalar kala yasa boğan ölüm! Baba, 18 yaşındaki oğlunun cenazesi başında sinir krizi geçirdi Sokak kısıtlamasına dakikalar kala yasa boğan ölüm! Baba, 18 yaşındaki oğlunun cenazesi başında sinir krizi geçirdi         
21:47
Ahmet Davutoğlu'ndan randevu talebini reddeden Bahçeli'ye Kürtçe cevap Ahmet Davutoğlu'ndan randevu talebini reddeden Bahçeli'ye Kürtçe cevap         
20:43
Olağanüstü keşif! Patlayan yanardağdan kaçmaya çalışırken kül olan 2 insan bedeni bulundu Olağanüstü keşif! Patlayan yanardağdan kaçmaya çalışırken kül olan 2 insan bedeni bulundu         
18:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2020 16:15:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Erdoğan: Bizim ne dediğimiz, nerede durduğumuz, nereye gittiğimiz bellidir (1) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei