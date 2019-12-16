Erdoğan: "Bizim önceliğimiz yurt dışında yaşayan gençlerimizin ülkesine bağımlı değil bağlı bir... - Son Dakika
Son Dakika Politika Erdoğan: 'Bizim önceliğimiz yurt dışında yaşayan gençlerimizin ülkesine bağımlı değil bağlı bir... - Son Dakika

Erdoğan: "Bizim önceliğimiz yurt dışında yaşayan gençlerimizin ülkesine bağımlı değil bağlı bir...

6 saat önce

Erdoğan: "Bizim önceliğimiz yurt dışında yaşayan gençlerimizin ülkesine bağımlı değil bağlı bir anlayışla yetişmeleridir.

Erdoğan:

Erdoğan: "Bizim önceliğimiz yurt dışında yaşayan gençlerimizin ülkesine bağımlı değil bağlı bir anlayışla yetişmeleridir."

Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 09:06 Kaynak: AA
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