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Erdoğan: "Bizim önceliğimiz yurt dışında yaşayan gençlerimizin ülkesine bağımlı değil bağlı bir...
6 saat önce
Erdoğan: "Bizim önceliğimiz yurt dışında yaşayan gençlerimizin ülkesine bağımlı değil bağlı bir anlayışla yetişmeleridir.
Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 09:06 Kaynak: AA
Erdoğan: "Bizim önceliğimiz yurt dışında yaşayan gençlerimizin ülkesine bağımlı değil bağlı bir anlayışla yetişmeleridir."
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