Erdoğan: "Bizim Sınırımızda Bir Güvenli Bölge Olacaksa, O Bizim Kontrolümüzde Olur."
59 dakika önce
Erdoğan: "Bizim sınırımızda bir güvenli bölge olacaksa, o bizim kontrolümüzde olur.
Erdoğan: "Bizim sınırımızda bir güvenli bölge olacaksa, o bizim kontrolümüzde olur."
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 10:53 Kaynak: AA
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