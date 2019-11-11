Erdoğan: "Bizim yeşil sevgimizi, ağaç hassasiyetimizi, çevre hassasiyetimizi kimsenin terazisi...
6 saat önce
Erdoğan: "Bizim yeşil sevgimizi, ağaç hassasiyetimizi, çevre hassasiyetimizi kimsenin terazisi ölçmeye yetmez."
Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 12:02 Kaynak: AA
Erdoğan: "Bizim yeşil sevgimizi, ağaç hassasiyetimizi, çevre hassasiyetimizi kimsenin terazisi ölçmeye yetmez."
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu'nun 'Temel atmama töreni'ne sert çıktı: Şu gaflete bakın Son dakika: Beyaz Miğferler'in kurucusu eski İngiliz istihbaratçı, İstanbul'da ölü bulundu! İBB, Erdoğan'ın da sert sözlerle yüklendiği proje iptali konusunda kendisini savundu Atatürk'e olan benzerliğini kullanan Göksel Kaya, üniforma giyerek ata bindi