Erdoğan: "Bizimle masaya oturmak yerine kırık dökük askeri güçleriyle efelenenlere, tarihi bir... - Son Dakika

Erdoğan: "Bizimle masaya oturmak yerine kırık dökük askeri güçleriyle efelenenlere, tarihi bir...
Erdoğan: "Bizimle masaya oturmak yerine kırık dökük askeri güçleriyle efelenenlere, tarihi bir kenara bırakıyorum, en azından son 4 yıldaki diplomasi çalışmalarımızı ve askeri harekatlarımızı iyi incelemelerini tavsiye ediyorum.
Erdoğan: "Bizimle masaya oturmak yerine kırık dökük askeri güçleriyle efelenenlere, tarihi bir kenara bırakıyorum, en azından son 4 yıldaki diplomasi çalışmalarımızı ve askeri harekatlarımızı iyi incelemelerini tavsiye ediyorum."
Politika, Son Dakika
Haber Yayın Tarihi: 07.09.2020 20:23 - Kaynak: AA
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