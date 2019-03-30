Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Bizler 31 Mart'ta Sadece Türkiye'de Değil İnşallah Başta İslam Dünyası Olmak Üzere ve...

Erdoğan: "Bizler 31 Mart'ta Sadece Türkiye'de Değil İnşallah Başta İslam Dünyası Olmak Üzere ve...

52 dakika önce

Erdoğan: "Bizler 31 Mart'ta sadece Türkiye'de değil inşallah başta İslam dünyası olmak üzere ve karşımızda dikilenlere mesajımızı farklı vereceğiz.

Erdoğan:
Erdoğan: "Bizler 31 Mart'ta sadece Türkiye'de değil inşallah başta İslam dünyası olmak üzere ve karşımızda dikilenlere mesajımızı farklı vereceğiz. Muhabbet, inşallah muhabbeti getirecek ama bizlere karşı tavır içinde olanlara da 'Siz kiminle uğraşıyorsunuz?' dedirteceğiz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 05:42 Kaynak: AA

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