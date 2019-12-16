Erdoğan: "Bizler Avrupa'da sığıntı değiliz, yabancı değiliz, öteki hiç değiliz. Biz, tarih boyunca... - Son Dakika
Son Dakika Politika Erdoğan: 'Bizler Avrupa'da sığıntı değiliz, yabancı değiliz, öteki hiç değiliz. Biz, tarih boyunca... - Son Dakika

Erdoğan: "Bizler Avrupa'da sığıntı değiliz, yabancı değiliz, öteki hiç değiliz. Biz, tarih boyunca...

6 saat önce

Erdoğan: "Bizler Avrupa'da sığıntı değiliz, yabancı değiliz, öteki hiç değiliz. Biz, tarih boyunca olduğu gibi bugün de Avrupa'da ev sahibiyiz.

Erdoğan:

Erdoğan: "Bizler Avrupa'da sığıntı değiliz, yabancı değiliz, öteki hiç değiliz. Biz, tarih boyunca olduğu gibi bugün de Avrupa'da ev sahibiyiz."

Avrupa, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 09:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Erdoğan'ın "Kapatırız" sözlerinin ardından İncirlik Hava Üssü'nde sessizlik hakim
İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kanal İstanbul yanıtı Demokrat Parti İstanbul İl Başkanı yeniden Ekrem Eray Arda oldu Yeni evli çift, henüz düğün sürerken ayrılmaya karar verdi

Son Dakika Haberleri
02:47 Zehirlendiği iddiasıyla ölen şahsın metil alkol kullandığı şüphesi - Son Dakika Haber
02:40 Boeing, sorunlu 737 Max modelinin üretimine Ocak'ta ara verecek - Son Dakika Haber
02:20 Demokratik Kongo'daki madenci ölümleri nedeniyle teknoloji devlerine dava - Son Dakika Haber
01:43 Samandağ'da patlayan trafo maddi hasara yol açtı - Son Dakika Haber
01:42 Karaman'da iki arkadaş arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı - Son Dakika Haber
01:05 Doğum sırasında ebenin ve doktorun tutamadığı bebek yere düşerek öldü - Son Dakika Haber
01:01 FETÖ'den tutuklanan İbrahim Burak Oğuz hakkında CHP'den ilk açıklama - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2019 03:43:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Erdoğan: "Bizler Avrupa'da sığıntı değiliz, yabancı değiliz, öteki hiç değiliz. Biz, tarih boyunca... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]