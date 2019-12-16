Erdoğan: "Bizler Avrupa'da sığıntı değiliz, yabancı değiliz, öteki hiç değiliz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erdoğan: 'Bizler Avrupa'da sığıntı değiliz, yabancı değiliz, öteki hiç değiliz' - Son Dakika

Erdoğan: "Bizler Avrupa'da sığıntı değiliz, yabancı değiliz, öteki hiç değiliz"

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması Cumhurbaşkanı Erdoğan plaket vermesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından düzenlenen İsviçre'ye Göç'ün 50. Yıldönümü kutlama etkinliğinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması

Cumhurbaşkanı Erdoğan plaket vermesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından düzenlenen İsviçre'ye Göç'ün 50. Yıldönümü kutlama etkinliğinde konuştu.

Erdoğan: Bizler Avrupa'da sığıntı değiliz, yabancı değiliz, öteki hiç değiliz

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, İsviçre, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 09:22 Kaynak: AA
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