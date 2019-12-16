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Erdoğan: "Bizler Avrupa'da sığıntı değiliz, yabancı değiliz, öteki hiç değiliz"
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması Cumhurbaşkanı Erdoğan plaket vermesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından düzenlenen İsviçre'ye Göç'ün 50. Yıldönümü kutlama etkinliğinde konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 09:22 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması
Cumhurbaşkanı Erdoğan plaket vermesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından düzenlenen İsviçre'ye Göç'ün 50. Yıldönümü kutlama etkinliğinde konuştu.
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