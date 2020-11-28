Erdoğan: "Bizler İslam ümmetinin harimiismeti, namusu, göz bebeği olan Kudüs'ün hakkını, canımız pahasına savunmak zorundayız." - Son Dakika

Erdoğan: "Bizler İslam ümmetinin harimiismeti, namusu, göz bebeği olan Kudüs'ün hakkını, canımız pahasına savunmak zorundayız."
28.11.2020 10:17
Erdoğan: "Bizler İslam ümmetinin harimiismeti, namusu, göz bebeği olan Kudüs'ün hakkını, canımız pahasına savunmak zorundayız."
Erdoğan: "Bizler İslam ümmetinin harimiismeti, namusu, göz bebeği olan Kudüs'ün hakkını, canımız pahasına savunmak zorundayız."
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