Erdoğan: "Bizlere hak, hukuk, özgürlük dersi verenler Mısır halkının yüzde 52 oyla seçtiği...
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Erdoğan: "Bizlere hak, hukuk, özgürlük dersi verenler Mısır halkının yüzde 52 oyla seçtiği Cumhurbaşkanının darbe mahkemelerinde ölümüne sessiz kalsa da biz sessiz kalmayız"
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 11:34 Kaynak: AA
Erdoğan: "Bizlere hak, hukuk, özgürlük dersi verenler Mısır
halkının yüzde 52 oyla seçtiği Cumhurbaşkanının darbe mahkemelerinde ölümüne sessiz kalsa da biz sessiz kalmayız"
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