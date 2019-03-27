Erdoğan: "Bm, Bu Kararı Vermiş Olmasına Rağmen Şu Anda Trump Maalesef Adeta Bir Ali Kıran Baş...
1 saat önce
Erdoğan: "BM, bu kararı vermiş olmasına rağmen şu anda Trump maalesef adeta bir Ali kıran baş kesen. Kudüs meselesinde takındığı tavır öyle."
Erdoğan: " BM
, bu kararı vermiş olmasına rağmen şu anda Trump
maalesef adeta bir Ali kıran baş kesen. Kudüs
meselesinde takındığı tavır öyle."
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 11:52 Kaynak: AA
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