Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Bm, Bu Kararı Vermiş Olmasına Rağmen Şu Anda Trump Maalesef Adeta Bir Ali Kıran Baş...

Erdoğan: "Bm, Bu Kararı Vermiş Olmasına Rağmen Şu Anda Trump Maalesef Adeta Bir Ali Kıran Baş...

1 saat önce

Erdoğan: "BM, bu kararı vermiş olmasına rağmen şu anda Trump maalesef adeta bir Ali kıran baş kesen. Kudüs meselesinde takındığı tavır öyle."

Erdoğan:
Erdoğan: " BM, bu kararı vermiş olmasına rağmen şu anda Trump maalesef adeta bir Ali kıran baş kesen. Kudüs meselesinde takındığı tavır öyle."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 11:52 Kaynak: AA

Kudüs, Donald Trump, Politika
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