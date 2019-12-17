Erdoğan, BM Genel Sekreteri António Guterres ile görüştü - Son Dakika

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Erdoğan, BM Genel Sekreteri António Guterres ile görüştü
6 saat önce
Küresel Mülteci Forumu için İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres ile görüştü. Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 06:00 Kaynak: DHA
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