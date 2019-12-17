Erdoğan, BM Genel Sekreteri António Guterres ile görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erdoğan, BM Genel Sekreteri António Guterres ile görüştü - Son Dakika

Erdoğan, BM Genel Sekreteri António Guterres ile görüştü

6 saat önce

Küresel Mülteci Forumu için İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres ile görüştü.

Erdoğan, BM Genel Sekreteri António Guterres ile görüştü, System.String[]

Küresel Mülteci Forumu için İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres ile görüştü.


Birleşmiş Milletler, Cenevre, İsviçre, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 06:00 Kaynak: DHA
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