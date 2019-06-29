Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü
2 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Osaka'da Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 10:21 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Osaka'da Birleşmiş Milletler
(BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres
ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında INTEX Osaka Fuar Merkezi'nde Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü. - OSAKA
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