Son Dakika Haberleri: - Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile Görüştü
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- Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile Görüştü

1 saat önce

- Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştüOSAKA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Osaka'da Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü.

- Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü
OSAKA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Osaka'da Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında INTEX Osaka Fuar Merkezi'nde Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü.
- Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile Görüştü
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 10:31 Kaynak: İHA
Antonio Guterres, Birleşmiş Milletler, Güncel
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