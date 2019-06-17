Son Dakika Haberleri: Erdoğan BM Genel Sekreteri ile telefonda görüştü
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Erdoğan BM Genel Sekreteri ile telefonda görüştü

31 dakika önce

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştüCumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Erdoğan BM Genel Sekreteri ile telefonda görüştü, System.String[]
CUMHURBAŞKANI  Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 10:36 Kaynak: DHA
Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Birleşmiş Milletler, Güncel
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