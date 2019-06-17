Erdoğan BM Genel Sekreteri ile telefonda görüştü
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştüCumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 10:36 Kaynak: DHA
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan
, Birleşmiş Milletler
(BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres
ile görüştü
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
- İstanbul
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