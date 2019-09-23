Son Dakika Haberleri: Erdoğan, BM İklim Zirvesi'nde konuştu: 2023'te bisiklet yolları binden 4 bin kilometreye çıkacak
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Erdoğan, BM İklim Zirvesi'nde konuştu: 2023'te bisiklet yolları binden 4 bin kilometreye çıkacak

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda İklim Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, "2023 itibarıyla yaklaşık 400 bin binada sıfır atık sistemine geçmiş olacağız." dedi.

Erdoğan, BM İklim Zirvesi'nde konuştu: 2023'te bisiklet yolları binden 4 bin kilometreye çıkacak, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda İklim Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, "2023 itibarıyla yaklaşık 400 bin binada sıfır atık sistemine geçmiş olacağız." dedi.


Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadelede yaptıklarına dikkat çeken Erdoğan, ülkede plastik poşet kullanım oranınının 4'te 3 oranında düşürüldüğünü ve 2023'te bisiklet yollarını bin kilometreden 4 bin kilometreye çıkaracaklarını kaydetti.

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Birleşmiş Milletler, Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 11:45 
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