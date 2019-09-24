Erdoğan: "BM'nin, Güvenlik Konseyinin, İsrail'e ilişkin kararları uygulamaya geçmiyor.
22 dakika önce
Erdoğan: "BM'nin, Güvenlik Konseyinin, İsrail'e ilişkin kararları uygulamaya geçmiyor.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 06:56 Kaynak: AA
Erdoğan: "BM'nin, Güvenlik Konseyinin, İsrail'e ilişkin kararları uygulamaya geçmiyor. O zaman BM ne işe yarıyor? Aldığımız kararlarla tesirli olamıyorsak adalet nerede temerküz edecek"
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