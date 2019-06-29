Erdoğan: "(BM'nin yapısı) 1. Dünya Harbi'nin şartları altında kurulmuş böyle bir yapının ilanihaye...

Erdoğan: "(BM'nin yapısı) 1. Dünya Harbi'nin şartları altında kurulmuş böyle bir yapının ilanihaye devam etmesi doğru olmayacaktır.

Erdoğan: "(BM'nin yapısı) 1. Dünya Harbi'nin şartları altında kurulmuş böyle bir yapının ilanihaye devam etmesi doğru olmayacaktır."

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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