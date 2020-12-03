Erdoğan: "BM sisteminin daha etkin, demokratik, adil ve şeffaf hale getirilmesi için Genel Kurul'un güçlendirilmesi gerektiğine inanıyorum."

Erdoğan: "BM sisteminin daha etkin, demokratik, adil ve şeffaf hale getirilmesi için Genel Kurul'un güçlendirilmesi gerektiğine inanıyorum.

Erdoğan: "BM sisteminin daha etkin, demokratik, adil ve şeffaf hale getirilmesi için Genel Kurul'un güçlendirilmesi gerektiğine inanıyorum."

Kurul, Güncel, Son Dakika - Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Erdoğan: 'BM sisteminin daha etkin, demokratik, adil ve şeffaf hale getirilmesi için Genel Kurul'un güçlendirilmesi gerektiğine inanıyorum.' - Son Dakika

Son Dakika

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