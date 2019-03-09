Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Bodrum Katlarında Teröristlerce Sorguya Çekilen, Tokatlanan Değil, Emanetinize Sahip...

Erdoğan: "Bodrum Katlarında Teröristlerce Sorguya Çekilen, Tokatlanan Değil, Emanetinize Sahip...

28 dakika önce

Erdoğan: "Bodrum katlarında teröristlerce sorguya çekilen, tokatlanan değil, emanetinize sahip çıkacak, karakterli belediye başkanları vadediyoruz"

Erdoğan:
Erdoğan: "Bodrum katlarında teröristlerce sorguya çekilen, tokatlanan değil, emanetinize sahip çıkacak, karakterli belediye başkanları vadediyoruz"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 06:32 Kaynak: AA

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