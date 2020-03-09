Erdoğan: Boğaz artık bize yetmiyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya Erdoğan: Boğaz artık bize yetmiyor - Son Dakika Dünya

Erdoğan: Boğaz artık bize yetmiyor

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Ey CHP zihniyeti sizin gücünüz, kuvvetiniz Kanal İstanbul'u engelleyemeyecek, onu da yapacağız." dedi.

Erdoğan: Boğaz artık bize yetmiyor, System.String[]

Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri Kesimi açılışının ardından çeşitli ziyaretlerde bulunduğu Silivri'de halka hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Ey CHP zihniyeti sizin gücünüz, kuvvetiniz Kanal İstanbul'u engelleyemeyecek, onu da yapacağız." dedi.


Erdoğan burada yaptığı konuşmada Kanal İstanbul projesini yapmakta kararlı olduklarını söyledi. Proje için ihaleye hazırlandıklarını belirten Erdoğan, Cumhuriyet tarihi boyunca Türkiye'de 6 bin 100 kilometre bölünmüş yol yapıldığını, kendilerinin buna 22 bin km bölünmüş yol ilave ettiklerini dile getirdi.

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Cumhuriyet Halk Partisi, İstanbul, Silivri, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 08:46 
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