Erdoğan: "Boğazdaki deniz trafiğini engellemek hukuki, ekonomik ve sosyal olarak mümkün değildir. - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erdoğan: 'Boğazdaki deniz trafiğini engellemek hukuki, ekonomik ve sosyal olarak mümkün değildir. - Son Dakika

Erdoğan: "Boğazdaki deniz trafiğini engellemek hukuki, ekonomik ve sosyal olarak mümkün değildir.

6 saat önce

Erdoğan: "Boğazdaki deniz trafiğini engellemek hukuki, ekonomik ve sosyal olarak mümkün değildir.

Erdoğan:

Erdoğan: "Boğazdaki deniz trafiğini engellemek hukuki, ekonomik ve sosyal olarak mümkün değildir. Tek çare, alternatif bir su yolu inşa etmektir."

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 12:22 Kaynak: AA
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