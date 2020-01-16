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Erdoğan: "Boğazdaki deniz trafiğini engellemek hukuki, ekonomik ve sosyal olarak mümkün değildir.
6 saat önce
Erdoğan: "Boğazdaki deniz trafiğini engellemek hukuki, ekonomik ve sosyal olarak mümkün değildir.
Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 12:22 Kaynak: AA
Erdoğan: "Boğazdaki deniz trafiğini engellemek hukuki, ekonomik ve sosyal olarak mümkün değildir. Tek çare, alternatif bir su yolu inşa etmektir."
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