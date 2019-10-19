Erdoğan: "Bölgemizde ve dünyamızda istedikleri gibi at oynatabileceklerini sananlar, bu işin o...
1 saat önce
Erdoğan: "Bölgemizde ve dünyamızda istedikleri gibi at oynatabileceklerini sananlar, bu işin o kadar kolay olmadığını artık kabul etmelidir.
Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 06:44 Kaynak: AA
Erdoğan: "Bölgemizde ve dünyamızda istedikleri gibi at oynatabileceklerini sananlar, bu işin o kadar kolay olmadığını artık kabul etmelidir."
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