Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Bölgemizde ve dünyamızda istedikleri gibi at oynatabileceklerini sananlar, bu işin o...
Son Dakika Politika Erdoğan: 'Bölgemizde ve dünyamızda istedikleri gibi at oynatabileceklerini sananlar, bu işin o...

Erdoğan: "Bölgemizde ve dünyamızda istedikleri gibi at oynatabileceklerini sananlar, bu işin o...

1 saat önce

Erdoğan: "Bölgemizde ve dünyamızda istedikleri gibi at oynatabileceklerini sananlar, bu işin o kadar kolay olmadığını artık kabul etmelidir.

Erdoğan:

Erdoğan: "Bölgemizde ve dünyamızda istedikleri gibi at oynatabileceklerini sananlar, bu işin o kadar kolay olmadığını artık kabul etmelidir."

Politika

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 06:44 Kaynak: AA
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