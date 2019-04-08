Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Bölgenin Huzur ve İstikrarı Açısından Deaş Nasıl Büyük Bir Tehdit İdiyse Ypg, PKK da Aynı...

Erdoğan: "Bölgenin Huzur ve İstikrarı Açısından Deaş Nasıl Büyük Bir Tehdit İdiyse Ypg, PKK da Aynı...

37 dakika önce

Erdoğan: "Bölgenin huzur ve istikrarı açısından DEAŞ nasıl büyük bir tehdit idiyse YPG, PKK da aynı mahiyette bir tehdittir.

Erdoğan:
Erdoğan: "Bölgenin huzur ve istikrarı açısından DEAŞ nasıl büyük bir tehdit idiyse YPG, PKK da aynı mahiyette bir tehdittir. DEAŞ'ın tasfiyesiyle beraber benzeri örgütlerin, bu tehdidin de bertaraf edilmesi şart."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 07:47 Kaynak: AA

PKK, Huzur, Güncel
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