Erdoğan: "Bölgenin Huzur ve İstikrarı Açısından Deaş Nasıl Büyük Bir Tehdit İdiyse Ypg, PKK da Aynı...
37 dakika önce
Erdoğan: "Bölgenin huzur ve istikrarı açısından DEAŞ nasıl büyük bir tehdit idiyse YPG, PKK da aynı mahiyette bir tehdittir.
Erdoğan: "Bölgenin huzur ve istikrarı açısından DEAŞ nasıl büyük bir tehdit idiyse YPG, PKK
da aynı mahiyette bir tehdittir. DEAŞ'ın tasfiyesiyle beraber benzeri örgütlerin, bu tehdidin de bertaraf edilmesi şart."
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 07:47 Kaynak: AA
Liseli Kıza Ormanda İşkence Yapan Vicdansızlara 23'er Yıl Hapis İstemi
Melih Gökçek, İstanbul Seçimleri İçin İki Öneride Bulundu
Erol Olçok'un Eşi Nihal Olçok'tan İstanbul Seçimleri İçin Sürpriz Çağrı
Askere Giden Tayfun Erdoğan Babası Emrah'a Sitem Etti!