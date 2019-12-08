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Erdoğan: "Bölgesel gelişmeler bağlamında kimi ülkelerle yaşadığımız siyasi gerilimlerin ticari iş...
6 saat önce
Erdoğan: "Bölgesel gelişmeler bağlamında kimi ülkelerle yaşadığımız siyasi gerilimlerin ticari iş birliğimizi olumsuz etkilemesi için çok büyük hassasiyet gösteriyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 03:34 Kaynak: AA
Erdoğan: "Bölgesel gelişmeler bağlamında kimi ülkelerle yaşadığımız siyasi gerilimlerin ticari iş birliğimizi olumsuz etkilemesi için çok büyük hassasiyet gösteriyoruz."
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