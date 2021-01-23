Erdoğan: "Bölgesel ve küresel, siyasi, askeri, kültürel, ekonomik bir güç olarak tevarüs etme iddiamız her geçen gün daha belirgin şekilde ete kemiğe... - Son Dakika

Erdoğan: "Bölgesel ve küresel, siyasi, askeri, kültürel, ekonomik bir güç olarak tevarüs etme iddiamız her geçen gün daha belirgin şekilde ete kemiğe...
23.01.2021 17:25
Erdoğan: "Bölgesel ve küresel, siyasi, askeri, kültürel, ekonomik bir güç olarak tevarüs etme iddiamız her geçen gün daha belirgin şekilde ete kemiğe bürünüyor.
Erdoğan: "Bölgesel ve küresel, siyasi, askeri, kültürel, ekonomik bir güç olarak tevarüs etme iddiamız her geçen gün daha belirgin şekilde ete kemiğe bürünüyor."
Güncel, Son Dakika
Kaynak: AA
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