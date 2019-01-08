Erdoğan Bolton Çok Büyük Yanlış Yapmıştır Asla Taviz Vermemiz Mümkün Değil-2
1 saat önce
Erdoğan Bolton çok büyük yanlış yapmıştır asla taviz vermemiz mümkün değil-2(Tür: Ankara)
Erdoğan Bolton çok büyük yanlış yapmıştır asla taviz vermemiz mümkün değil-2
(Tür: Ankara)
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 02:22 Kaynak: DHA
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