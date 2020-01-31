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Erdoğan: "Bölücü terör örgütünün Suriye'nin herhangi bir yerinde bölgemiz için bitip tükenmeyecek...
6 saat önce
Erdoğan: "Bölücü terör örgütünün Suriye'nin herhangi bir yerinde bölgemiz için bitip tükenmeyecek bir fitne ve ihanet çukuru açmasına izin vermeyiz.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 12:12 Kaynak: AA
Erdoğan: "Bölücü terör örgütünün Suriye'nin herhangi bir yerinde bölgemiz için bitip tükenmeyecek bir fitne ve ihanet çukuru açmasına izin vermeyiz."
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