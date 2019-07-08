Erdoğan, Bosna'da 'Barış Gücü'nde görevli Türk askerleri ziyaret etti -2
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– Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirve Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Bosna Hersek'te, Avrupa Birliği (AB) 'Barış Gücü' bünyesinde Bosna Hersek Türk Temsil Heyet Başkanlığı Milli Destek Birlik Komutanlığında görev yapan askerleri ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 10:24 Kaynak: DHA
– Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, 'Güneydoğu Avrupa
İşbirliği Süreci Zirve Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Bosna Hersek'te, Avrupa Birliği
(AB) 'Barış Gücü' bünyesinde Bosna Hersek Türk Temsil Heyet Başkanlığı Milli Destek Birlik Komutanlığında görev yapan askerleri ziyaret etti.
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