Son Dakika Haberleri: Erdoğan, bosna hersek devlet başkanlığı konseyi başkanı zeljko komsic ile görüştü
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Erdoğan, bosna hersek devlet başkanlığı konseyi başkanı zeljko komsic ile görüştü

53 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Zeljko Komsic ile görüştü.

Erdoğan, bosna hersek devlet başkanlığı konseyi başkanı zeljko komsic ile görüştü, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Zeljko Komsic ile görüştü.

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Recep Tayyip Erdoğan, Bosna - Hersek, Zeljko Komsic, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 11:54 Kaynak: DHA
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