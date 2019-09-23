Erdoğan, bosna hersek devlet başkanlığı konseyi başkanı zeljko komsic ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Zeljko Komsic ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 11:54 Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Zeljko Komsic
ile görüştü.
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