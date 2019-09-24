Erdoğan, bosna hersek devlet başkanlığı konseyi başkanı zeljko komsic ile görüştü
34 dakika önce
Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Zeljko Komsic ile görüştüABD, (DHA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Zeljko Komsic ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 12:12 Kaynak: DHA
Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Zeljko Komsic ile görüştü
ABD, (DHA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Zeljko Komsic ile görüştü.
Yılın futbolcusu Lionel Messi oldu! Fıfa'da yılın enleri açıklandı - ABD, Polonya'daki Asker Sayısını 5 Bin 500'e Çıkaran Anlaşmayı İmzaladı Emeklilikte Yaşa Takılanlar için Finlandiya modeli gündemde