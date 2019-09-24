Son Dakika Haberleri: Erdoğan, bosna hersek devlet başkanlığı konseyi başkanı zeljko komsic ile görüştü
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Erdoğan, bosna hersek devlet başkanlığı konseyi başkanı zeljko komsic ile görüştü

34 dakika önce

Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Zeljko Komsic ile görüştüABD, (DHA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Zeljko Komsic ile görüştü.

Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Zeljko Komsic ile görüştü

ABD, (DHA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Zeljko Komsic ile görüştü.

Erdoğan, bosna hersek devlet başkanlığı konseyi başkanı zeljko komsic ile görüştü

Bosna - Hersek, Zeljko Komsic, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 12:12 Kaynak: DHA
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