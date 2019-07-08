Son Dakika Haberleri: Erdoğan, Bosna Hersek'te heyet başkanları onuruna verilen yemeğe katıldı
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Erdoğan, Bosna Hersek'te heyet başkanları onuruna verilen yemeğe katıldı

25 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek'te Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirve Toplantısı'nda yer alacak heyet başkanları onuruna verilen akşam yemeğine katıldı.

Erdoğan, Bosna Hersek'te heyet başkanları onuruna verilen yemeğe katıldı, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek'te Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirve Toplantısı'nda yer alacak heyet başkanları onuruna verilen akşam yemeğine katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek ziyaretlerine devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirve Toplantısı'nda yer alacak heyet başkanları onuruna verilen akşam yemeğine katıldı. Liderler, yemekten önce aile fotoğrafı çekildi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 11:45 Kaynak: İHA
Recep Tayyip Erdoğan, Bosna - Hersek, Avrupa, Güncel
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