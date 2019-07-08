Erdoğan, Bosna Hersek ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı'nda konuştu

Erdoğan, Bosna Hersek ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı'nda konuştuErdoğan, Bosna Hersek ziyareti öncesi basın toplantısı düzenlediİSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bosna Hersek ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi.Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirve Toplantısı'na katılmak için Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'ya gitmek üzere Atatürk Havalimanı'na gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada basın toplantısı düzenledi Ziyaret öncesi konuşan Erdoğan, " Türkiye tarihi beşeri, dini ve kültürel kökleri ile aynı zamanda bir Balkan ülkesidir. Balkanların barış istikrar huzur ve refahı bizim için önemlidir. Ülkemizin bu coğrafyada yaşanan gelişmeler uzaktan seyretme lüksü yoktur. Biz bu anlayışla bölgenin iç barışının muhafazası için gayret ediyoruz. Çeşitli iş birliği platformları ile bölgesel istikrarın devamına katkı sunuyoruz. Güneydoğu Avrupa İşbirliği süreci balkan ülkelerin tamamını kapsayan tek bölgesel işbirliği platformudur. Türkiye bu platforma ciddi destek vermiştir. İnşallah Saraybosna Zirvesi kapsamında balkanlarda ekonomi, ticaret, ulaştırma, altyapı, yatırım alanları başta olmak üzere işbirliği faaliyetlerini ele alçağız. Bölgenin Avrupa Atlantik mekanizmaları ile entegrasyonu da zirvede görüşülecek. Bu mekanizmaya verdiğimizi önemin göstergesi olarak sürecin 2020-2021 dönem başkanlığına adaylığımızı koyduk" dedi."Bosnalı kardeşlerimizin acısını paylaşacağız"Ziyarete ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Ziyaretimiz sırasında bazı ülke liderleri ile de ikili görüşmeler gerçekleştireceğiz. Ayrıca askerlerimizle bir araya geleceğiz. 9 Temmuz günü Srebrenitsa Soykırımı kurbanları anısına düzenlenecek resmi geçişe iştirak ederek, Bosnalı kardeşlerimizin acısını paylaşacağız. Soykırımın 24. Yıl dönümünde aziz şehitlerinin hatırlarını inşallah bir kez daha hürmetle yad edeceğiz. Bu ziyaret ve temasların Balkanlardaki komşularımızla ilişkilerimizin güçlendirilmesine önemli katkılarda bulunacağına inanıyorum" diye konuştu.