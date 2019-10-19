Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Böyle bir ortamda beklentimiz, teröre karşı samimi duruş sahibi herkesin bize destek...
Son Dakika Güncel Erdoğan: 'Böyle bir ortamda beklentimiz, teröre karşı samimi duruş sahibi herkesin bize destek...

Erdoğan: "Böyle bir ortamda beklentimiz, teröre karşı samimi duruş sahibi herkesin bize destek...

22 dakika önce

Erdoğan: "Böyle bir ortamda beklentimiz, teröre karşı samimi duruş sahibi herkesin bize destek olmasıdır.

Erdoğan:

Erdoğan: "Böyle bir ortamda beklentimiz, teröre karşı samimi duruş sahibi herkesin bize destek olmasıdır."

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 04:07 Kaynak: AA
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