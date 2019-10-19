Erdoğan: "Böyle bir ortamda beklentimiz, teröre karşı samimi duruş sahibi herkesin bize destek...
22 dakika önce
Erdoğan: "Böyle bir ortamda beklentimiz, teröre karşı samimi duruş sahibi herkesin bize destek olmasıdır.
Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 04:07 Kaynak: AA
Erdoğan: "Böyle bir ortamda beklentimiz, teröre karşı samimi duruş sahibi herkesin bize destek olmasıdır."
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